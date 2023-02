Fernando Diniz no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 04/02/2023 19:02 | Atualizado 04/02/2023 20:44

Rio - O Fluminense terá força máxima para enfrentar o Audax, neste domingo (5), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O técnico Fernando Diniz, que retorna após cumprir suspensão na derrota diante do Volta Redonda, decidiu escalar os titulares mais uma vez. Será o terceiro jogo consecutivo com o time principal em campo.

Apesar de indicar o fim do rodízio, o Fluminense terá duas mudanças no time inicial. O lateral-esquerdo Jorge receberá uma chance entre os titulares no lugar de Calegari, enquanto o volante Felipe Melo foi o escolhido para substituir André, suspenso pela expulsão contra o Volta Redonda. O treinador também vai manter o esquema com três atacantes.

Com isso, o Fluminense deve entrar em campo contra o Audax com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Nino e Jorge; Felipe Melo, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano. A informação é do "ge".

O Fluminense chega para o duelo com duas derrotas consecutivas e sem vencer há três jogos. A sequência negativa fez o Time de Guerreiros cair na tabela para o quarto lugar, com 10 pontos. Em caso de novo tropeço, o Tricolor corre risco de sair da zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca.