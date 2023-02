Cipriano assinou contrato com o Bragantino II até o fim de 2023 - Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2023 13:19

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do zagueiro Cipriano, da equipe sub-23, ao Red Bull Bragantino. O jogador, de 20 anos, assinou contrato até o fim do ano com opção de compra fixada. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "globoesporte.com".

Cipriano jogará pelo Bragantino II, equipe formada por jogadores de até 23 anos e que atua pelo Campeonato Paulista da Série A3, que equivale à terceira divisão estadual. O zagueiro é a segunda contratação do Massa Bruta vinda do Fluminense. Na semana passada, o clube paulista acertou com o lateral-direito Jhonny, também por empréstimo.

Cria de Xerém, Cipriano está no Fluminense desde o sub-17. Na última temporada, ele fez parte do grupo sub-23 do clube carioca. Seu contrato com o Tricolor vai até dezembro de 2024.