Samuel Xavier é o lateral-direito titular do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 02/02/2023 20:11

Rio - O lateral-direito Samuel Xavier alcançou uma marca especial com a camisa do Fluminense. O jogador, de 32 anos, completou 100 jogos pelo clube na partida contra o Volta Redonda, nesta quinta-feira (2), no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Samuel Xavier chegou ao Fluminense no início de 2021 após se destacar pelo Ceará no Brasileirão de 2020. O jogador chegou para resolver a carência da lateral direita, mas demorou a se adaptar e disputou posição com Calegari durante toda a sua primeira temporada no clube.

Entretanto, Samuel Xavier se firmou entre os titulares do Fluminense na última temporada. Após a chegada de Fernando Diniz, o jogador se tornou um dos principais nomes da equipe durante a campanha do terceiro lugar no Brasileirão e da semifinal na Copa do Brasil.

Em janeiro deste ano, Samuel Xavier renovou o contrato com o Fluminense até dezembro de 2024. Apesar da contratação de Guga, ex-Atlético Mineiro, o jogador se manteve entre os titulares e segue tendo boas atuações, ficando na frente na disputa pela titularidade na posição.