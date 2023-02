Calegari não estaria bem psicologicamente após perder pênalti no clássico vovô - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 02/02/2023 11:19

Rio - Muito mais do que o elenco do Fluminense, o lateral Calegari sentiu o peso de ter perdido o pênalti que poderia ter feito a diferença no clássico diante do Botafogo, no último domingo. Segundo o jornalista Victor Lessa, o jogador ficou abalado psicologicamente após perder a chance de colocar o Tricolor em vantagem na partida que acabou terminando com vitória alvinegra.



Calegari, de 20 anos, sofreu o abalo também por ter tido ciência de que tomou a decisão errada em ter ido para a cobrança. Todo o grupo do Fluminense também reconheceu que foi um erro ter trocado o batedor do pênalti de última hora.

Com o peso principal nas costas, o jogador estaria evitando contato com pessoas próximas desde o último fim de semana. O jovem também estaria longe das redes sociais por conta das críticas que vem recebendo recentemente.

Revelado pelo Fluminense, Calegari se profissionalizou em 2020 como lateral-direito. Desde o final da temporada passada, o jovem acabou sendo transferido para o lado esquerdo. Neste ano vinha tendo boas atuações até o clássico do último domingo.