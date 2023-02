David Braz se pronunciou após expulsão no banco de reservas no clássico com o Botafogo - Reprodução de TV/TNT Sports

Publicado 31/01/2023 19:57

Rio - Expulso no banco de reservas no clássico contra o Botafogo, no último domingo (29), o zagueiro David Braz, do Fluminense, foi até as suas redes sociais para reclamar do cartão vermelho que recebeu do árbitro Bruno Mota Correia.

Em publicação realizada nesta terça-feira (31), o jogador diz ter sido expulso injustamente e alegou que estava falando com os seus companheiros de equipe para retardarem a cobrança de um escanteio, e não estava reclamando com o árbitro.

“Boa tarde, pessoal. Infelizmente no último domingo acabei sendo expulso de forma equivocada, o que não é a primeira vez que acontece, como já disse em outras oportunidades. Por isso, acho justo eu vir aqui me defender e explicar o que houve realmente.



Na segunda foto está a súmula onde o próprio árbitro admite que “não pôde identificar o que eu disse” e na próxima imagem é o vídeo que mostra claramente que eu estava falando e gesticulando com meus companheiros de time, no caso o André e o Martinelli, para que eles fossem impedir a cobrança rápida do escanteio para que desse tempo de ter a revisão do VAR. O árbitro está atrás do Martinelli, lá do outro lado do campo, e acha que estou reclamando com ele, o que não aconteceu como a imagem está aí para provar.



Apesar de não concordar, até consigo entender que o árbitro pode ter se confundido, mas o que não entra na minha cabeça é o 4º árbitro da partida, que está bem ao meu lado, me acusar de ter feito essa reclamação. É um erro grave que ele mesmo percebeu que cometeu, mas viu que já era tarde para se corrigir porque o juíz já havia reiniciado o jogo.



O Fluminense já está cuidando de tudo em relação à minha defesa, mas estou sendo prejudicado novamente pois terei que ficar de fora da próxima partida por algo que eu não fiz. Espero compreensão da Federação Carioca de Futebol pela minha indignação após a partida. Acabei indo conversar novamente com o árbitro para explicar que não havia reclamado com ele e ele relatou isso na súmula”.