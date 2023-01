Germán Cano ainda não marcou em 2023 e amarga um jejum de três partidas - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 31/01/2023 09:00

Rio - O ataque do Fluminense voltou a passar em branco após uma sequência de 12 partidas. A queda de desempenho ofensivo no início da temporada de 2023 ligou um alerta para a comissão técnica de Fernando Diniz e causou uma preocupação. Em cinco jogos no ano, o Time de Guerreiros balançou a rede cinco vezes, bem diferente do ano passado quando teve uma média de quase dois gols por jogo.

A última vez que o ataque do Fluminense passou em branco foi na derrota diante do América-MG por 2 a 0, no dia 9 de outubro do ano passado, pelo Brasileirão. Desde então, o Time de Guerreiros ficou invicto nos 11 jogos seguintes, somando oito vitórias e três empates, até ser derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo neste último domingo (29), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

No ano passado, o Fluminense teve desempenho semelhante no início deste ano, tendo feito seis gols em cinco jogos (média de 1.2 por jogo). Já em 2023, são cinco gols em cinco jogos, média de um por partida. Porém, dois dos cinco gols foram contra (um contra o Resende e outro contra o Boavista). Artilheiro do ano passado com 44 gols, Cano ainda não balançou a rede.

Em 2022, o Fluminense marcou 121 gols em 71 jogos e teve uma média de 1.7 gols por partida. O inicio de temporada ruim em 2023 ligou o alerta na comissão técnica, que não descarta mudanças para os próximos jogos. A saída mais provável é do volante Yago Felipe. Os meias Giovanni e Lima, e o atacante Keno, podem ganhar uma oportunidade no time titular.

Últimos cinco jogos do Fluminense:

Resende 0 x 2 Fluminense

Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu

Madureira 0 x 1 Fluminense

Fluminense 1 x 1 Boavista

Fluminense 0 x 1 Botafogo

Com a derrota diante do Botafogo, o Fluminense perdeu mais uma chance de assumir a liderança do Carioca e se manteve em segundo lugar, com 10 pontos. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 21h10 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do campeonato.