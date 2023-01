Keno - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 31/01/2023 15:53

Rio - A derrota para o Botafogo, no último domingo, gerou um desgaste no Fluminense, principalmente pelo pênalti perdido por Calegari, porém, ao menos um jogador no elenco tricolor continua vivendo um bom momento na temporada: o atacante Keno. Novamente, o jogador, de 33 anos, se destacou e seguiu colocando dúvidas na cabeça de Fernando Diniz.

Seja com time titular ou reserva, Keno atuou nos cinco jogos do Fluminense na temporada. Em todas as ocasiões o atacante mostrou boa desenvoltura. No clássico, o atacante substituiu Yago Felipe e deu outra cara ao Tricolor no segundo tempo, sofrendo inclusive a penalidade desperdiçada por Calegari.

Vivendo um bom momento, a tendência é que em breve, Keno conquiste uma chance na equipe titular de Fernando Diniz. Durante boa parte da última temporada, o treinador costumava escalar o Fluminense com três atacantes, mas acabou mudando a formação no fim do Brasileiro e iniciando o ano de 2023 do mesmo jeito.

Com passagens por Palmeiras e Atlético-MG, Keno foi a principal contratação do Fluminense para esta temporada. O jogador, de 33 anos, apesar do começo tímido do Tricolor, vem se mostrando um acerto da diretoria para a temporada.