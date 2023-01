Keno, Lima e Giovanni são cotados para ganhar oportunidades no time titular do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 31/01/2023 08:00

Rio - A derrota no clássico diante do Botafogo por 1 a 0, no último domingo (29), pelo Campeonato Carioca, pode servir de virada de chave para os reforços do Fluminense em 2023. Após três partidas sem convencer com os titulares do ano passado, a escalação pode ter novidades no próximo duelo, quinta-feira (2), contra o Volta Redonda, fora de casa.

Em outubro do ano passado, o técnico Fernando Diniz mudou a formação e a escalação do Fluminense com as entradas do lateral Calegari e do volante Yago Felipe. As mudanças surtiram efeito e o time se recuperou da eliminação na Copa do Brasil, encaixando uma sequência de vitórias que garantiram a classificação à Libertadores e o terceiro lugar no Brasileirão.



O início de temporada em 2023, no entanto, deixou a desejar. Dos cinco jogos disputados, três foram com os titulares. Mas o desempenho não convenceu. O volante Yago Felipe tem sido alvo de críticas e é o nome que corre mais risco de perder vaga entre os titulares. Contratados neste ano, os meias Lima e Giovanni, além do atacante Keno, são cotados para ganhar o lugar.

As entradas de Lima e Giovanni não causariam mudança na formação do Fluminense, mas tornariam o time mais ofensivo. Lima é meia de criação, mas tem capacidade para atuar em qualquer lugar do meio-campo. Já Giovanni, que entrou bem nas oportunidades que recebeu, se destacou pela presença no ataque com passes e finalizações.

A opção mais ousada seria a entrada de Keno. Uma das principais contratações do Fluminense, o atacante entrou bem durante o segundo tempo do clássico contra o Botafogo, criou oportunidades e sofreu o pênalti desperdiçado por Calegari. A entrada de um jogador mais ofensivo pode ser uma solução para a queda de produção do ataque, que voltou a passar em branco após 12 jogos.

Calegari na berlinda?

O pênalti perdido pode complicar a vida de Calegari no Fluminense. O jogador, que estava sendo elogiado pelo desempenho como lateral-esquerdo improvisado, voltou a ter a sombra de nomes como Jorge, que foi contratado como solução de uma posição problemática durante o ano passado. No último jogo, no entanto, o lateral não foi relacionado e ainda busca uma melhor condição física.

Com a derrota diante do Botafogo, o Fluminense perdeu mais uma chance de assumir a liderança do Carioca e se manteve em segundo lugar, com 10 pontos. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 21h10 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do campeonato.

*Colaboração da estagiária Larissa Carvalho, sob supervisão de Rodrigo Souza