Mário Bittencourt criticou nota divulgada pelo Vasco sobre a licitação do MaracanãFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 29/01/2023 20:10

A briga pelo Maracanã ganhou mais um capítulo na disputa nos bastidores. Depois do Vasco publicar uma nota refutando a entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a respeito da licitação do estádio, agora é a vez do Fluminense, parceiro comercial do Rubro-Negro, se pronunciar.

Em entrevista ao "ge", o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o Vasco foi oferecido 10 jogos por ano no Maracanã e que ainda mantém as portas abertas para o rival jogar no estádio. No entanto, ele criticou o que chamou de 'incompreensão da SAF em relação a todo o processo' e contestou a nota vascaína.

"A nota do Vasco revela a incompreensão que a SAF tem de todo o processo, em um texto que embute extrema arrogância. Fica claro o objetivo de tentar tumultuar o ambiente. Como pode alguém afirmar que se o critério for técnico será o vencedor? E dizer isso sem conhecer as outras propostas, que não foram levadas a público?", questionou Bittencourt.

Mário Bittencourt ainda aproveitou para questionar o profissionalismo da SAF vascaína, afirmando que 'desqualificar o pleito só serve para criar uma narrativa' com intuito de tumultuar o processo da nova licitação do estádio.

"Desqualificar o pleito só serve a quem quer criar uma narrativa para depois tumultuar e sabe-se lá onde isso pode parar, principalmente em um ambiente emocional como o futebol. As declarações não condizem com o profissionalismo que uma SAF se propõe a adotar", encerrou.

A licitação para a administração do Maracanã foi interrompida pelo Tribunal de Contas do Estado, que fez uma avaliação técnica e destacou pontos que precisariam ser corrigidos. O TCE então determinou que a licitação fosse refeita e, atualmente, está sendo elaborada na Casa Civil do Estado, sem previsão de data para o reinício do processo.