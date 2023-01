Nino espera que Fluminense mantenha em 2023 bom retrospecto em clássicos - Marcelo Goncalves/Fluminense

Nino espera que Fluminense mantenha em 2023 bom retrospecto em clássicosMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 29/01/2023 13:11

No primeiro clássico do futebol carioca em 2023, o Fluminense põe em jogo contra o Botafogo o bom retrospecto contra os rivais em 2022. Foram sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 11 jogos, com um aproveitamento de 70% na temporada passada.



No duelo contra o Glorioso, foram três vitórias, um empate e uma derrota, esta última garantiu a classificação para a final do Carioca, que seria conquistado pelo Tricolor.



"A gente sabe que, por mais que a gente encare todos os jogos de uma forma decisiva, clássico é sempre diferente. Espero que a gente faça uma grande partida para continuar com esse bom retrospecto em clássicos e para seguir somando pontos para estar bem colocado ao final da competição”, afirmou Nino ao site oficial do Fluminense.



Em segundo lugar com 10 pontos em quatro jogos, o Fluminense pode assumir a liderança da Taça Guanabara em caso de vitória sobre o Botafogo. O clássico pelo Campeonato Carioca no Maracanã será às 18h (de Brasília).