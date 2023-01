André é um dos destaques do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 28/01/2023 10:53

Rio - O volante André, do Fluminense, está na mira do Fulham. O clube inglês, inclusive, já apresentou uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) para contratar o jovem de 21 anos, e aguarda uma resposta da diretoria do Tricolor. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Ainda segundo o comunicador, o estafe do volante já está no Reino Unido para ouvir a proposta do Fulham, e acompanhar o decorrer da negociação.

A proposta da equipe inglesa, que já conta com os brasileiros Willian, Andreas Pereira e Carlos Vinicius, seria de um empréstimo com obrigação de compra para o meio do ano. Isto porque, no momento, o Fulham não pode contratar jogadores devido ao fair-play financeiro.

André tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. Na última temporada, o jovem participou de 61 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 85 minutos em campo por partida disputada.