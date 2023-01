Fluminense renovou o contrato de Jhon Arias até o fim de 2026 - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 27/01/2023 16:32

Rio - A boa fase com a camisa do Fluminense fez com que o assédio a Jhon Arias se tornasse ainda maior. Cobiçado no mercado, o colombiano vem recebendo diversas sondagens por intermédio de seu estafe, principalmente na última semana. As informações são do portal "Netflu".

De acordo com o portal, o Fluminense já tem ciência de que os representantes de Arias têm recebido contatos. Internamente, o Tricolor ligou o alerta em relação ao jogador, mas a situação está longe de ser preocupante neste momento.

Há poucas semanas, Jhon Arias renovou seu contrato com o Fluminense até o meio de 2026. Um dos principais jogadores do time de Fernando Diniz, ele foi contemplado com um aumento salarial.

Em 2022, Arias foi fundamental para que o Fluminense tivesse sucesso na temporada. O colombiano atuou em 62 partidas, marcando 16 gols e dando 17 assistências.