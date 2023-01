Felipe Melo foi capitão na partida contra o Boavista - Marcelo Goncalves

Publicado 27/01/2023 00:32

O Fluminense vencia o Boavista nesta quinta-feira (26) até os 44 minutos do segundo tempo, mas Marquinhos frustrou os planos do Tricolor com o gol de empate para calar o Maracanã.

Após a partida, o capitão Felipe Melo falou sobre a frustração com o empate inesperado sofrido no apagar das luzes, afirmando que se tratou de uma 'bobeada' da equipe tricolor no lance.

"Não tem muita explicação, bobeamos numa jogada e eles empataram o jogo. Tivemos a oportunidade de ampliar o placar inúmeras vezes, é o início de uma temporada, no ano passado a gente perdeu o primeiro jogo e depois fomos campeões carioca. É olhar o nosso jogo e entender que temos toda uma temporada pela frente", afirmou.

Com o empate, o Fluminense chegou aos 10 pontos e permanece na segunda colocação do Campeonato Carioca. O Tricolor se mantém atrás do rival Flamengo, que tem um ponto a mais.