Giovanni foi contratado pelo Fluminense junto ao Ajax, da HolandaMailson Santana/Fluminense FC

Rio - O bom começo de Giovanni, de 20 anos, vem agradando o Fluminense. Tanto, que o exemplo da contratação do jovem, que foi titular na vitória sobre o Madureira, vem fazendo com que o clube mapeie o mercado em busca de contratações no seu perfil. As informações são do "NetFlu".

Vale lembrar que não é a primeira vez, sobre o comando de Diniz, que o Fluminense contrata jovens promessas que não se adaptaram ao futebol europeu. Em 2019, o Tricolor trouxe o Caio Henrique, hoje no Monaco, e Allan, que defende o Atlético-MG, os dois foram citados por Diniz em comparação com Giovanni.

"A vinda do Giovanni lembra um pouco o que aconteceu em 2019 com o Caio Henrique, o Allan, que pouquíssima gente conhecia. Jogador que saiu muito precocemente do Brasil, e no Ajax não conseguiu nesse primeiro momento se firmar na equipe principal lá e retornou muito bem indicado. Acabamos assistindo aos jogos que ele fez lá, principalmente no Ajax B, e pela perspectiva que tinha dele aqui no Brasil, quando jogava no Santos, a gente resolveu trazer. E tem se mostrado um grande acerto", disse.

Giovanni, de 20 anos, tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023, com opção de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2024. O jogador foi revelado pelo Santos e contratado muito cedo pelo Ajax. Na Holanda, o brasileiro não se firmou.