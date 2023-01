Fernando Diniz no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 25/01/2023 15:41

Rio - Após vencer o Madureira no domingo (22), no Espírito Santo, o Fluminense iniciou a preparação para enfrentar o Boavista, nesta quinta-feira (26), no Maracanã. No trabalho durante a semana, o técnico Fernando Diniz contou com o reforço dos jogadores da categoria de base e acompanhou mais de perto os Moleques de Xerém. O treinador elogiou o trabalho e destacou a transição para o profissional.

"Esta aproximação é muito importante, pois Xerém é um dos pilares principais do futebol do clube. Foi um dia muito produtivo, pois consegui olhar um pouco mais de perto os meninos da nossa base, que é algo que eu gosto muito de fazer. Poder ver e interagir diretamente com eles, interagir com as comissões", disse.

Os jogadores da categoria sub-20 vão estar mais presentes no CT Carlos Castilho neste início de temporada. A ideia é que, pelo menos uma vez por semana, os Moleques de Xerém tenham a experiência de treinar ao lado do time principal para ajudá-los no desenvolvimento, além de facilitar a observação da comissão técnica de Fernando Diniz.

O time titular do Fluminense possui três jogadores revelados em Xerém: o lateral Calegari e os volantes André e Martinelli. Já outros nomes como o goleiro Pedro Rangel, o zagueiro Luan, o meia Alexsander e o atacante Alexandre Jesus integram o elenco principal. Além disso, jogadores que se destacaram na Copinha como o meia Arthur e os atacantes João Lourenço e Isaac já ganharam oportunidades no Carioca.



Único 100% no Campeonato Carioca, o Fluminense enfrenta o Boavista nesta quinta-feira, às 21h10 (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada. Em caso de vitória, o Time de Guerreiros assume a liderança da Taça Guanabara.