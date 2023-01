Freitas entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo do duelo com o Madureira - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 24/01/2023 16:03

Rio - Cria de Xerém, o volante Freitas fez sua estreia na equipe profissional do Fluminense, entrando no fim do duelo com o Madureira, no último domingo (22). Após a partida, o jogador destacou, em uma rede social, sua alegria em vestir a camisa tricolor pela primeira vez no time profissional.

"Estreia no profissional, um sonho de criança realizado. Estou muito feliz, animado, determinado para mais realizações em minha vida! Agradecer a Deus por estar me abençoando sempre! Agora é manter e tentar buscar mais coisas", publicou o jogador.

Ao site oficial do Tricolor, Freitas falou sobre os primeiros minutos em campo, e sobre os conselhos que recebeu do técnico Fernando Diniz.

"Foi uma experiência incrível. O tempo em que estive em campo procurei ajudar a equipe da melhor maneira e dei o meu melhor. Eu me senti um pouco nervoso, mas também fiquei muito feliz pela oportunidade de estrear pelo profissional", disse, antes de completar:

"Ele me pediu para fazer o que eu já tinha feito na Copinha, marcar forte e não ter medo de jogar quando tivesse com a bola no pé. A expectativa é continuar trabalhando firme, com muito foco e bastante vontade", finalizou o jogador.

O Fluminense volta aos gramados na próxima quinta-feira (26), para enfrentar o Boavista, às 21h10, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.