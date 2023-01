Felipe Melo e Davi treinaram juntos pela primeira vez - Mailson Santana/Fluminense FC

Felipe Melo e Davi treinaram juntos pela primeira vezMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/01/2023 14:01 | Atualizado 24/01/2023 14:02

Rio - O volante Felipe Melo viveu um dia inesquecível na sua vida. O jogador, de 39 anos, treinou ao lado do filho Davi Melo, de 17, na última segunda-feira (23), no CT Carlos Castilho. O jovem, que atua na base do Fluminense, foi chamado para completar a atividade. Felipe Melo não escondeu a alegria de participar da atividade no profissional com um dos filhos pela primeira vez na carreira.

"É a primeira vez que um filho meu vem treinar comigo nos profissionais. Já tinha treinado com meu filho mais velho no Palmeiras, mas foi em outra situação, pois eu estava voltando de lesão e fui treinar com ele na base. É mais um passo na vida dele e a realização de um sonho, principalmente como pai. Jamais imaginei poder treinar com meu filho, trabalhar ao lado do meu filho", disse Felipe Melo.

Após a vitória sobre o Madureira por 1 a 0, no domingo (22), no Espírito Santo, os titulares realizaram um treino regenerativo na segunda-feira, no CT Carlos Castilho, enquanto os reservas trabalharam com bola no campo. Para completar o treino, alguns jogadores da base foram chamados. Entre eles, Davi Melo, que atua como volante, assim como o pai. O jovem comemorou a oportunidade.



"Foi uma honra treinar com meu ídolo e inspiração, que é o meu pai. Eu comecei enfrentando ele e depois ainda pude jogar ao lado dele o que foi muito emocionante. Fiquei um pouco nervoso quando soube que ia treinar com ele, mas depois me concentrei e acho que pude fazer um bom treino", afirmou.

Davi Melo chegou ao Fluminense no meio do ano passado. O jovem realizou um período de testes e assinou contrato de formação até fevereiro de 2025. Ele fez dois jogos pela categoria sub-17 e subiu para o sub-20 no seu primeiro ano na base. Em 2023, ele fará a sua primeira temporada completa e já numa categoria acima de sua idade.