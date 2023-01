Gustavo Apis se destacou no time sub-23 e foi promovido ao time principal do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 24/01/2023 10:45

Rio - O meia Gustavo Apis sofreu uma grave lesão no joelho e desfalcará o Fluminense por quase toda a temporada. O jogador, de 23 anos, rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral do joelho esquerdo, e terá que passar por cirurgia. O clube não informou o tempo de recuperação.

Gustavo Apis chegou ao Fluminense em 2021, contratado junto ao Nova Iguaçu, para jogar na categoria sub-23. O jovem meia chegou a se destacar na equipe e foi promovido ao time principal, onde já foi utilizado pelo técnico Fernando Diniz em seis ocasiões, todas no decorrer das partidas.

Vice-líder do Campeonato Carioca com nove pontos, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 21h10 (de Brasília), contra o Boavista, no Maracanã. O Time de Guerreiros é o único que ainda está com 100% de aproveitamento na competição.