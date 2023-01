Nino Cariacica, ES - Brasil - 22/01/2023 - Campeonato Carioca, terceira rodada, jogo entre Fluminense x Madureira. FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga磯, seu uso comercial estᠶetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Im᧥n para uso solamente institucional y distribuici㮮 El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 24/01/2023 00:00

Rio - Criticada no ano passado, a defesa do Fluminense deu a volta por cima e vive grande fase. Após a eliminação na Copa do Brasil e tropeços diante do Atlético-MG, Atlético-GO e América-MG entre setembro e outubro do ano passado, o sistema defensivo tricolor entrou nos eixos na reta final da temporada e começou 2023 mantendo a boa sequência.

A vitória sobre o Madureira por 1 a 0, no último domingo (22), no Espírito Santo, foi a oitava seguida do Fluminense sob o comando de Fernando Diniz. Nesta sequência, o Time de Guerreiros sofreu apenas um gol e alcançou a marca de cinco jogos consecutivos sem ser vazado. O treinador tricolor, no entanto, chamou a atenção sobre as chances cedidas ao último rival.

"O time fez um primeiro tempo, até os 35 minutos, excelente. Depois cedeu alguns espaços que não deve ceder. Eles tiveram mais chances do que deveria. Esse é o ponto negativo do jogo. A produção ofensiva foi muito boa, mas cedemos espaços que não pode ceder. Ganhamos de 1 a 0, só que foi o jogo que a gente cedeu mais chances ao adversário", alertou.

A sequência de vitórias do Fluminense:

26/10/2022 - Corinthians 0 x 2 Fluminense

31/10/2022 - Ceará 0 x 1 Fluminense

05/11/2022 - Fluminense 3 x 1 São Paulo

09/11/2022 - Fluminense 3 x 0 Goiás

13/11/2022 - Bragantino 0 x 1 Fluminense

14/01/2023 - Resende 0 x 2 Fluminense

17/01/2023 - Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu

22/01/2023 - Madureira 0 x 1 Fluminense

Por outro lado, o ataque do Fluminense virou motivo de preocupação. Apesar da alta produção ofensiva da equipe, o baixo número de gols marcados preocupa. Nos últimos quatro jogos, foram cinco gols - uma média de praticamente um por jogo. Fernando Diniz alertou para o 'relaxamento' do time em algumas ocasiões dentro das partidas.

"É uma coisa que todo time que tem posse e cria muito tem que tomar cuidado sempre, porque você vai criando, não vai fazendo e começa a ter um certo relaxamento que não pode ter. E não é um relaxamento da defesa, é do time. Acha que, de repente, vai fazer o gol no momento que quer e não é assim (...) Esse equilíbrio a gente tem que ter, não ficar só preso no resultado do jogo", afirmou.

Vice-líder do Campeonato Carioca com nove pontos, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (26), às 21h10 (de Brasília), contra o Boavista, no Maracanã, pela quarta rodada. O Time de Guerreiros é o único com 100% de aproveitamento e tem um ponto e um jogo a menos do que o líder Flamengo.