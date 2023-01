Giovanni é um dos reforços do Fluminense para a temporada - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/01/2023 17:15

Nesta segunda-feira, Giovanni Manson se manifestou nas redes sociais parar comemorar a vitória do Fluminense sobre o Maudreira por 1 a 0, em partida da terceira rodada do Campeonato Carioca. Titular pela primeira com a camisa do Flu, o meio-campista foi peça importante dentro de campo para a conquista do resultado.

"Seguimos evoluindo e em busca do nosso melhor. Feliz demais pela vitória", disse Giovanni.

Seguimos evoluindo e em busca do nosso melhor. Feliz demais pela vitória. pic.twitter.com/ABxKJ5Zqrs — Giovanni (@giovannimanson) January 23, 2023

Embora esse tenha sido apenas o segundo jogo do meia-atacante pelo Tricolor - primeiro como titular -, as atuações têm agradado tanto os torcedores quanto o técnico Fernando Diniz. Inclusive, na coletiva de imprensa após a partida de domingo, o treinador elogiou Giovanni e ressaltou que a tendência é de que ele continue a evoluir.



"É um jovem. A vinda do Giovanni lembra um pouco o que aconteceu em 2019 com o Caio Henrique, o Alan, que pouquíssima gente conhecia. Jogador que saiu muito precocemente do Brasil, e no Ajax não conseguiu nesse primeiro momento se firmar na equipe principal lá e retornou muito bem indicado. Acabamos assistindo aos jogos que ele fez lá, principalmente no Ajax B, e pela perspectiva que tinha dele aqui no Brasil, quando jogava no Santos, a gente resolveu trazer. E tem se mostrado um grande acerto. A tendência dele é de evolução", disse.

Giovanni, vale lembrar, foi uma das sete contratações do Fluminense para a temporada. O jogador, que estava no Ajax B, da Holanda, assinou contrato válido até o fim de 2023 com opção de extensão até 2024.