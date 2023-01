Ganso espera retribuir o carinho da torcida capixaba com vitória sobre o Madureira - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Ganso espera retribuir o carinho da torcida capixaba com vitória sobre o MadureiraFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/01/2023 15:04

Após seis anos, o Fluminense retorna ao Espírito Santo para enfrentar o Madureira no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 18h deste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O estado tem o maior número de torcedores tricolores fora do Rio, o que promete um bom público na partida. Paulo Henrique Ganso comemorou o reencontro com a torcida capixaba.

"É uma honra poder estar perto do torcedor do Fluminense e participar desse reencontro da equipe com o pessoal do Espírito Santo. Quem sabe esse a gente não possa ter mais jogos no estado. Contamos muito com esse apoio deles. Vamos fazer nosso papel dentro de campo e esperamos presenteá-los com uma grande vitória", afirmou o camisa 10 ao site oficial do Fluminense.

Ganso atuou na estreia do clube no Campeonato Carioca e foi poupado na segunda rodada. Apesar do descanso, ele reforçou que o time está com treinamentos intensos neste início de 2023.

"Como o Diniz falou recentemente, a gente ainda está em pré-temporada. Apesar de terem os jogos, a gente vai continuar treinando muito forte para poder se preparar da melhor forma possível fisicamente, taticamente e tecnicamente. A gente vai evoluindo em todos os sentidos para conseguir estar bem para a temporada inteira", avaliou o meia.

O Fluminense está com 100% de aproveitamento no Estadual. Foram dois jogos e duas vitórias. Além disso, o time não levou gols. O técnico Fernando Diniz espera por mais três pontos, mas Ganso sabe que será um grande desafio enfrentar o Madureira.

"É uma equipe muito sólida taticamente, que sabe exercer uma marcação muito forte no seu campo de defesa. Então, a gente vai ter que correr muito e se dedicar bastante para poder encontrar os espaços e não dar chances para a equipe deles", concluiu o jogador.