Fábio completou um ano com a camisa do FluminenseLucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 20/01/2023 11:19

Rio - Há exatamente um ano, no dia 19 de janeiro de 2022, o goleiro Fábio assinava contrato com o Fluminense e se tornava jogador do Tricolor. 365 dias depois, o experiente jogador de 42 anos afirmou que está motivado para mais uma temporada que está se iniciando e que vai em busca de mais títulos pelo clube carioca.

"Já vivi muita coisa na minha carreira e sou muito grato por isso. Sigo motivado para mais uma temporada e focado em conquistar títulos. Reconheço a grandeza desse clube e, para mim, é motivo de orgulho atuar em alto nível e fazer a diferença dentro de campo", afirmou o atleta.

Na temporada passada, o Fluminense conquistou o Campeonato Carioca diante do Flamengo, mas este ano o time de Laranjeiras quer mais. Segundo o goleiro, o Tricolor vai se empenhar para brigar por todos os títulos possíveis.

"Este ano será muito desafiador para o nosso grupo. Teremos várias competições importantes para disputar, como Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, mas estamos nos preparando para brigar por todos os títulos possíveis. Nós aprendemos muito com tudo que enfrentamos na última temporada. Agora estamos ainda mais fortes e unidos para ir em busca dos nossos objetivos", citou.

Para 2023, Fábio mudou de número. Após vestir a camisa 12 em 2022, o goleiro agora é o novo número 1 do Fluminense, uma vez que Marcos Felipe foi para o Bahia.

"Fico feliz por esse reconhecimento e sei que aumenta ainda mais a responsabilidade. Vários atletas de qualidade já vestiram a camisa 1 e foram importantes na história do clube. Espero seguir o mesmo caminho, contribuindo para o sucesso da equipe e levando alegria para os nossos torcedores", finalizou.