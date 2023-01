Lima foi o autor do gol do Fluminense na vitória sobre o Nova Iguaçu - ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/01/2023 18:49

Rio - Recém-chegado no Fluminense, o meio-campista Lima foi o autor do gol da vitória sobre o Nova Iguaçu, na última terça-feira (17). O jogador, no entanto, atuou mais recuado, praticamente como um volante. Em entrevista após a partida, o meia falou sobre a sua mudança de posição nos dois primeiros jogos em que atuou com a camisa do Tricolor.

"No outro jogo (contra o Resende) joguei mais como meia, no lugar do Ganso, um grande jogador. Hoje (contra o Nova Iguaçu) mais de volante, mas querendo pisar mais na frente. Já joguei de ponta lá no Ceará. O que precisar, posso ajudar", destacou.

Internamente, a diretoria do Fluminense não vê Lima como um meia construtor, que possa substituir Paulo Henrique Ganso. Com a perda de Nathan, que retornou ao Atlético-MG, o Tricolor tem apenas três promessas para atuarem no meio ao invés do camisa 10: Arthur, Isaac e Giovanni.

Com Lima entre os relacionados por Fernando Diniz, o Fluminense enfrentará o Madureira, no próximo domingo (22), às 18h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.