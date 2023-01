Fernando Diniz - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fernando DinizMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 18/01/2023 18:00

Rio - O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta última terça-feira (17), no Maracanã, e chegou a nove jogos de invencibilidade sob o comando de Fernando Diniz. Além disso, foi a sétima vitória consecutiva do treinador no comando do Time de Guerreiros, sendo essa a sua melhor sequência pelo clube e a segunda melhor da carreira.

A sequência invicta do Fluminense começou no dia 16 de outubro do ano passado, na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, fora de casa, pelo Brasileirão. Desde então, são oito vitórias e um empate em nove jogos disputados. Das oito vitórias, sete foram seguidas: Corinthians, Ceará, São Paulo, Goiás, Bragantino, Resende e Nova Iguaçu.

No ano passado, Diniz conseguiu levar o Fluminense a seis vitórias consecutivas entre os dias 19 de junho e 12 de julho. Na sequência, apesar do empate que encerrou a série de vitórias, o Time de Guerreiros chegou a alcançar 13 jogos de invencibilidade, com dez vitórias e três empates. A fase terminou no dia 14 de agosto, com a derrota diante do Internacional, em Porto Alegre.

Confira a sequência de vitórias do Fluminense:

26/10/2022 - Corinthians 0 x 2 Fluminense

31/10/2022 - Ceará 0 x 1 Fluminense

05/11/2022 - Fluminense 3 x 1 São Paulo

09/11/2022 - Fluminense 3 x 0 Goiás

13/11/2022 - Red Bull Bragantino 0 x 1 Fluminense

14/01/2023 - Resende 0 x 2 Fluminense

17/01/2023 - Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu