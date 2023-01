Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/01/2023 09:00 | Atualizado 18/01/2023 09:17

Rio - Em uma atuação sem brilho, o Fluminense voltou a vencer no Carioca e levou a melhor sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã. Ao fim da partida, o treinador Fernando Diniz admitiu a dificuldade da equipe formada por reservas, mas elogiou a obediência tática dos seus comandados.

"Evidentemente que tivemos algumas falhas de entrosamento, parte técnica e física, mas quero ressaltar e dar os parabéns para os jogadores porque das coisas que combinamos eles cumpriram o principal. Por isso conseguimos vencer. É sempre difícil jogar contra essas equipes bem treinadas e bem dispostas. O treinador do Nova Iguaçu tá de parabéns. Superamos as dificuldades da temporada com muita vontade", disse.

O gol único da partida foi feito no fim do primeiro tempo, após um belíssimo chute de Lima. Diniz destacou que apesar da pouca inspiração, os jogadores do Fluminense deram seu máximo em campo.

"Os jogadores se entregaram de sobremaneira na marcação e eles (Nova Iguaçu) tiveram poucas chances de marcar. Em um erro ou outro nosso... Teve o chance de muito longe e uma cabeçada. De resto, não cedemos praticamente nada, como contra o Resende. Temos que continuar assim, se dedicando ao máximo, porque as outras coisas a gente vai adquirir ao longo dos treinamentos e dos jogos", afirmou.