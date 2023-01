Martinelli renovou com o Fluminense até o fim de 2025 - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 18/01/2023 17:24

Rio - O Fluminense acertou nesta quarta-feira (18) a renovação do contrato do meia Martinelli. O jogador, de 21 anos, recebeu a camisa 8 nesta temporada e assinou o novo vínculo até o fim de 2025. O acordo anterior era válido até o fim de 2024.

"O sentimento é de muita gratidão por tudo que o clube vem me oferecendo. Espero corresponder à altura e vou dar meu máximo sempre que estiver aqui. O Fluminense é minha casa, eu vim de Xerém e todos os meninos que vêm de lá se sentem muito à vontade aqui", disse o camisa 8.

Revelado nas categorias de base de Xerém, Martinelli foi promovido aos profissionais em 2020. O jogador foi um dos destaques do time durante o Brasileirão e foi peça importante para o Fluminense se classificar para a Libertadores de 2021.

No ano passado, Martinelli disputou a titularidade com Nonato. Após a saída do companheiro para o futebol búlgaro, o jogador assumiu a posição e, neste ano, ganhou a camisa 8. Ao todo, o meia tem 124 jogos, sendo 85 como titular, cinco gols e nove assistências.

Na base, Martinelli fez parte da "Geração de Ouro" de Xerém, sendo campeão estadual e vice-campeão da Copa do Brasil sub-17, em 2020. Além de Martinelli, outros quatro jogadores daquela geração estão no time atual: os laterais Calegari e Marcos Pedro, o zagueiro Luan e o volante André. Nomes como o goleiro Marcelo Pitagula e os atacantes Luiz Henrique, Marcos Paulo e João Pedro foram negociados com o futebol europeu.

Além de Martinelli, o Fluminense renovou os contratos do atacante Germán Cano, dos meias Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias e Michel Araújo, do volante André, do lateral-direito Samuel Xavier, dos zagueiros Manoel e David Braz, e do goleiro Fábio. O clube também garantiu a permanência do técnico Fernando Diniz e trouxe sete reforços: Vitor Eudes, Vitor Mendes, Guga, Jorge, Lima, Giovanni e Keno.