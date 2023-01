Giovanni foi contratado pelo Fluminense junto ao Ajax, da Holanda - Mailson Santana/Fluminense FC

Giovanni foi contratado pelo Fluminense junto ao Ajax, da HolandaMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 19/01/2023 12:40

Rio - Um dos reforços do Fluminense para a temporada de 2023, o meia Giovanni foi elogiado após estrear na vitória sobre o Nova Iguaçu, na terça-feira (17), pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O jogador, de 20 anos, creditou o bom desempenho ao técnico Fernando Diniz e revelou que as conversas com o treinador deram confiança para entrar bem na partida.

"O (Fernando) Diniz conversa comigo diariamente e isso passa confiança. Os jogadores também passaram confiança. Com todo mundo ajudando e treinando bem, tenho certeza que as coisas vão fluir", disse o jogador.

Revelado no Santos, Giovanni foi cedo para a Europa. Longe da família e sozinho em outro continente, o jogador sofreu com a adaptação e a pandemia, mas tirou boas lições da passagem pelo Ajax, da Holanda, mesmo tendo atuado apenas pelo time sub-23.

"A dificuldade foi no começo. Não sabia o idioma e não conseguia me comunicar com os jogadores. Fui sozinho e quando cheguei lá teve a época da pandemia. Minha família não podia ir e eu não sabia falar nada. Mas o treinador era português e conseguia conversar com ele. Aprendi muito a parte tática", contou.

Giovanni terá uma forte concorrência no Fluminense. Na sua posição preferida, o titular é Paulo Henrique Ganso. Mas isso não é um problema. O jogador, que considera o camisa 10 como um ídolo, garante estar preparado para substituí-lo sempre que necessário.

"Todo mundo sabe a qualidade que o Ganso tem. Ele é um gênio e é um ídolo para mim. A disputa por posição é com trabalho forte todos os dias. Temos um grupo de muita qualidade e temos muitas competições para disputar. Acredito que todo mundo vai estar preparado quando o professor precisar", completou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (22), contra o Madureira, às 18h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor, que é o único com 100% de aproveitamento, é o vice-líder, com seis pontos.