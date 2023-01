Isaac, de 18 anos, estrou no profissional contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca de 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Isaac, de 18 anos, estrou no profissional contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca de 2023Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 19/01/2023 10:55

Rio - Um ano após pensar em abandonar a promissora carreira de jogar de futebol, Isaac fez sua estreia no profissional pelo Fluminense. O jogador, de 18 anos, entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o Nova Iguaçu, na última terça-feira (17), no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. O Moleque de Xerém revelou o sentimento.

"Primeiro eu senti um frio na barriga que todo jogador que sobe para estrear eu acho que sente. Foi um sensação maravilhosa, estou muito feliz. Passou um filme na minha cabeça quando o Diniz me chamou. O que realmente eu mais queria era que meu pai tivesse no Maracanã essa noite para me assistir. Mas tenho certeza de que onde quer que ele esteja ele viu e está muito orgulhoso de mim", disse.

Isaac chegou ao Fluminense em fevereiro de 2021, após se destacar nas categorias de base do River-PI. Nascido em Teresina, encontrou no Rio de Janeiro a oportunidade de realizar um sonho. Porém, no início do ano passado, o seu pai Genivaldo morreu em decorrência de câncer e que o fez desistir de continuar a carreira.

"Foi tudo muito rápido, eu não acreditei que estaria aqui hoje. Mas o meu trabalho me permitiu realizar meu sonho de criança", afirmou.

No ano passado, Isaac foi um dos destaques do Fluminense na categoria sub-20. Ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, sendo titular, e despertou a atenção do técnico Fernando Diniz. Na partida contra o Nova Iguaçu, ele foi relacionado junto com outros quatro companheiros que jogaram a Copinha: Arthur, Freitas, João Lourenço e Kayky. Todos passaram pelo trote e rasparam a cabeça.

"Ficou mais tranquilo (estar com eles), são meninos com quem eu tenho mais intimidade. Fiquei bem, a gente se conhece da base e é muito bom treinar e jogar com eles. Eu nunca tinha deixado minha cabeça assim, na máquina zero. Ainda deixaram uns tufos de cabelo na cabeça, está muito feio. Vou ter que usar boné agora. Só assim para dar um jeito", finalizou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (22), contra o Madureira, às 18h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor, que é o único com 100% de aproveitamento, é o vice-líder, com seis pontos.