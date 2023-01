Calegari renovou com o Flu até o fim 2025 - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Calegari renovou com o Flu até o fim 2025Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 18/01/2023 19:29

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta quarta-feira (18), a renovação de contrato do lateral-direito Calegari, de 20 anos. Cria da base de Xerém, o jogador, que se destacou na equipe de Fernando Diniz, agora pertence ao Tricolor até o fim de 2025.

“Eu me sinto muito feliz por estar sendo valorizado pelo clube. É uma alegria enorme, pois esse é o sonho de todo Moleque de Xerém. Estou iniciando minha quarta temporada aqui e espero retribuir tudo isso em campo, com vitórias, bons desempenhos e títulos, se Deus quiser”, disse o jogador.

Pouco antes de anunciar a renovação de contrato com Calegari, o Fluminense anunciou a extensão do vínculo do meio-campista Martinelli que, assim como o lateral-direito, permanecerá no Tricolor até o fim de 2025.

Na última temporada, Calegari participou de 25 jogos, marcou um gol e deu duas assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 69 minutos em campo por partida disputada.