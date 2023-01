André é um dos principais jogadores do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/01/2023 16:59

Rio - O volante André voltou a despertar interesse do futebol europeu. De acordo com o portal "GOAL", algumas equipes do Velho Continente fizeram uma consulta e chegaram a acenar com proposta, mas o Fluminense não está disposto a negociá-lo neste momento.

André é peça importante para o time de Fernando Diniz e por isso o Fluminense não pretende se desfazer do atleta. O único cenário em que o Tricolor negociaria o volante nesta janela seria com o pagamento da multa rescisória, que para o exterior é de 40 milhões de euros (R$ 220 milhões na cotação atual).

Apesar de descartar o negócio neste momento, a diretoria entende que pode ter que se desfazer de André em janelas futuras, caso chegue uma proposta que agrade.

O contrato de André com o Fluminense vai até o fim de 2026. No ano passado, o atleta entrou em campo pelo Tricolor em 60 partidas.