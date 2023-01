Marcelo, lateral-esquerdo - Reprodução / Instagram

Publicado 17/01/2023 09:00

Rio - Sonho de consumo da diretoria do Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, topou iniciar conversas para uma possível volta ao clube carioca. De acordo com informações do portal "NetFlu", o ex-jogador do Real Madrid irá ouvir uma proposta do clube carioca.

É a primeira vez que Marcelo admite a possibilidade de voltar ao Brasil. Com contrato com o Olympiacos até o meio de 2023, o seu retorno seria no segundo semestre. Apesar disso, o lateral-esquerdo irá ouvir outros clubes e avaliar outras propostas.

Marcelo, de 34 anos, foi revelado pelo Fluminense e se transferiu em 2006 para o Real Madrid. No clube espanhol fez história, colecionando títulos, entre eles: cinco Ligas dos Campeões. Encerrou sua passagem no meio de 2022. Posteriormente acertou com o Olympiacos, da Grécia.