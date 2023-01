Samuel Xavier e Germán Cano - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Samuel Xavier e Germán CanoMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 17/01/2023 14:48

Rio - O Fluminense anunciou, nesta terça-feira, que chegou a um acordo para renovar o contrato de patrocínio com a Frescatto Company. A empresa de alimentos seguirá estampando o “omoplata” da camisa tricolor pelos próximos dois anos. Os valores não foram divulgados.

"A Frescatto é uma grande parceira, que retornou no ano passado e agora estende nosso vinculo por acreditar no trabalho que vem sendo desenvolvido no clube. Tenho certeza de que seguiremos fortalecendo esses laços e, juntos, vamos continuar construindo um Fluminense cada vez mais forte e buscando mais conquistas", disse Mário Bittencourt, presidente do Fluminense.

A parceria entre Fluminense e Frescatto Company foi retomada no ano passado. Antes, a empresa de alimentos havia estampado sua marca na camisa tricolor entre 2015 e 2018.