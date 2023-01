Torcida do Fluminense tem feito bela festa no Maracanã, como no duelo com o Palmeiras - MARINA GARCIA// FLUMINENSE

Publicado 16/01/2023 18:51

Nesta terça-feira, Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam no Maracanã, às 21h10, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão da Band e da BandSports.

Para o confronto, a tendência é de que Diniz rode o time e mande a campo uma equipe formada por reservas. Assim, a tendência é de que mais quatro reforços estreiem com a camisa do Flu. São eles: o goleiro Vitor Eudes; o zagueiro Vitor Mendes; e os laterais Guga e Jorge.

Keno e Lima entraram durante o segundo tempo do jogo contra o Resende, no fim de semana, válido pela primeira rodada do Estadual. Já Giovanni ficou no banco.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Vitor Eudes; Guga, Vitor Mendes, David Braz e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araújo; Keno, Marrony e Alan.

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Márcio; Igor Fraga, Marquinhos Macaé e Ícaro; Andrey, Luã Lúcio e Nathan Palafoz.