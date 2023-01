Caio Paulista no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 16/01/2023 17:21

Rio - O futuro de Caio Paulista no Fluminense ainda está indefinido, porém, a sua saída do clube carioca se tornou improvável. De acordo com informações do portal "NetFlu", nenhuma das sondagens seduziu seu staff, que agora trabalha com a permanência do jogador no clube carioca.

Caio Paulista defende o Fluminense desde 2020. Nas duas primeiras temporadas atuou como atacante, sendo titular em boa parte de 2021. No ano passado, o jogador viveu seu maior período como titular no clube carioca, atuando na lateral esquerda, sob o comando de Fernando Diniz.

Bastante criticado pelos torcedores terminou o ano em baixa. O Fluminense fechou a contratação de Jorge e Caio ainda viu Calegari e Alexsander recebem elogios pelo desempenho na posição. Com isso, o jogador chegou a ter conversas com clubes do futebol árabe e do Japão, mas não houve evolução.

Na primeira rodada do Carioca, Caio ficou de fora da relação do banco de reservas do Fluminense. Em busca de recuperar seu espaço, o atacante tentará ser uma opção para o ataque. Atualmente, Caio Paulista está atrás de Keno, Marrony e Michel Araújo que disputam posição pelo setor.