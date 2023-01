John Kennedy - Tiago Pavini/Ferroviária SAF

Publicado 16/01/2023 09:00

Rio - A estreia de John Kennedy pela Ferroviária, marcando três gols e sendo destaque da vitória da equipe sobre o Água Santa pela primeira rodada do Campeonato Paulista aninou os torcedores do Fluminense. Nas redes sociais, os tricolores demonstraram empolgação com o atacante revelado em Xerém.

John Kennedy, de 20 anos, é considerado uma grande promessa da base do Fluminense. No ano passado, ele viveu momentos de problemas com disciplina. Com isso, foi emprestado ao clube paulista para a disputa do Campeonato Estadual e irá retornar ao Tricolor no segundo semestre.

Fluminense fez certo em não dar a 9 pro Cano e pro Allan. Essa camisa mística já tem um herdeiro, John Kennedy é o substituto que Xerem gerou pro Fred. https://t.co/4aA0TDJkGD — Sir Baudelaire (@AKbunnyhop) January 15, 2023

E a estreia do John Kennedy pela Ferroviária no Paulista... Hat-trick do garoto! Tomara que volte com outra mentalidade. @FluminenseFC — Anderson Moreira(@anderson_2819) January 15, 2023

Esse empréstimo do John Kennedy até o final do paulistão foi uma mitada do Fluminense — Denise inconsolável (@dnscsup) January 15, 2023