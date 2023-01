Destaque da base do Fluminense, Arthur está nos planos para ser testado no profissional - Mailson Santana/Fluminense

Destaque da base do Fluminense, Arthur está nos planos para ser testado no profissionalMailson Santana/Fluminense

Publicado 15/01/2023 21:00

Rio - Apesar da eliminação precoce na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os Moleques de Xerém chamaram a atenção do técnico Fernando Diniz. Após a vitória sobre o Resende, no sábado (14), o treinador revelou que observou alguns jogadores que disputaram a Copinha e que pretende utilizá-los no time principal.

"Tem alguns jogadores. O fato de ter caído não modifica em nada o trabalho que é muito bem feito em Xerém. É um dos pilares no que existe de melhor aqui (no Fluminense). Tem alguns jogadores que vamos subir para observar. Gosto muito de olhar, estimular e construir jogadores. Tenho bastante confiança que vai ter gente da Copinha que vai conseguir fazer parte do elenco esse ano ainda", disse o treinador.

Diniz não deu pistas sobre os nomes. Entretanto, o mistério foi revelado neste domingo (15), durante o treino regenerativo no CT Carlos Castilho. Cinco jogadores que disputaram a Copinha foram chamados para completar a atividade com o time principal. São eles: o zagueiro Kayky Almeida, o volante Freitas, o meia Arthur e os atacantes Isaac e João Lourenço.

Arthur (foto) é a maior promessa da base do Fluminense na atualidade. O jogador, de 17 anos, coleciona convocações pelas seleções de base e já atua no sub-20, apesar da idade, desde o ano passado. O jovem também integrou a "Geração dos Sonhos" ao lado de nomes como Matheus Martins e Kayky, sendo campeão brasileiro sub-17.

Enquanto os cinco jogadores participam dos treinos do time profissional, o restante do elenco sub-20 tem previsão para se reapresentar na próxima quarta-feira (18), em Xerém, para iniciar a preparação para o restante da temporada. O Fluminense é o atual campeão estadual sub-20 e iniciará, em breve, a defesa pelo título.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (17), contra o Nova Iguaçu, às 21h10 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor realiza uma última atividade antes do jogo, nesta segunda (16), no CT Carlos Castilho.