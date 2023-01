Centroavante Alan fez o segundo gol do Fluminense cobrando pênalti na vitória contra o Resende - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Centroavante Alan fez o segundo gol do Fluminense cobrando pênalti na vitória contra o ResendeMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 14/01/2023 18:03

Rio - Atual campeão carioca, o Fluminense estreou na edição de 2023 com o pé direito. A equipe comandada por Fernando Diniz superou o Resende, em Volta Redonda, e iniciou a competição com a vitória de 2 a 0. Na primeira partida do ano, o Tricolor teve alguns bons momentos, principalmente no primeiro tempo, quando conseguiu ter lampejos do bom futebol de toque de bola, característica da equipe de Fernando Diniz, mas apesar de não ter mantido o ritmo, construiu o resultado positivo sem maiores sustos.

Na próxima rodada, o Fluminense irá enfrenta o Nova Iguaçu, na próxima terça-feira, contra o Nova Iguaçu, às 21h10, no Maracanã. Já a equipe do Resende joga no dia seguinte, na próxima quarta, contra o Bangu. A partida será realizada em Moça Bonita, às 15h30.

Sem ritmo de jogo e com o forte calor de Volta Redonda, o Fluminense demorou a se encontrar no jogo. O Resende pressionava bastante a marcação no campo de ataque e dificultava a saída de bola dos tricolores. Porém, com o tempo o clube das Laranjeiras passou a tomar conta da partida.

Com 12 minutos, Calegari colocou Samuel Xavier na cara do gol, mas o lateral finalizou em cima do goleiro Jefferson. Sete minutos depois, na segunda chegada, o Fluminense chegou ao seu primeiro gol. Arias viu bem Cano dentro da área e cruzou, o argentino desviou de cabeça, a bola tocou em Joanderson e morreu no fundo das redes do Resende.

Em vantagem no placar, o Fluminense reduziu seu ritmo e só voltou a criar uma boa chance aos 45 minutos. Após recuperação de bola no campo ofensivo, Martinelli achou Yago Felipe na cara do gol, porém, a finalização do volante tricolor foi em cima do goleiro Jefferson, que fez a defesa.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com uma estreia: Lima na vaga de Ganso. Aos 10 minutos, o Resende criou sua primeira boa chance. Nino saiu jogando errado e Zizou ficou na cara do gol, porém, brilhou a estrela de Fábio, que fez grande defesa. Aos 24 minutos, o Fluminense respondeu com cobrança de falta de Arias que carimbou o travessão.

Diniz rodou a equipe colocando Keno, Marrony e Alan em campo e o Fluminense se tornou mais agressivo. Aos 40 minutos, Keno achou Alan, que se chocou com Jefferson, e a penalidade foi assinalada. Na cobrança, o centroavante conferiu dando números finais à vitória do clube das Laranjeiras.