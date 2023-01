Cano corre atrás de Samuel Xavier - Marcelo Goncalves

Cano corre atrás de Samuel Xavier

Publicado 14/01/2023 14:53

Rio - Em 2022, o Fluminense teve em Germán Cano seu principal nome. Carrasco do Flamengo na final do Carioca e artilheiro do Brasil com 44 gols, o argentino viveu uma temporada mágica. No entanto, ficou faltando um título de expressão nacional ou internacional para fechar o ano com chave de ouro. Para esta temporada, o Tricolor manteve a base e reforço o elenco. As contratações agradaram o artilheiro.

"A gente tem um time muito bom, bem armado, e ainda chegaram jogadores muito importantes para reforçar a equipe. Esperamos muito deles, que haja uma boa briga entre nós para jogar. E assim vamos trabalhando a cada dia, fazendo o que o Fernando (Diniz) nos pede em campo para seguir dando alegrias à nossa torcida", disse em entrevista ao site oficial do Tricolor.

Com o terceiro lugar no Brasileiro, o Fluminense garantiu sua classificação para a fase de grupos da Libertadores. O título da principal competição de clubes do continente é o principal foco do clube carioca para a temporada de 2023.

“O ano de 2022 foi muito bom não só para mim, como para todo mundo, de muitas alegrias. Mas agora temos que olhar para frente. Espero que 2023 seja da mesma forma para enfrentarmos todos os compromissos e conquistar mais títulos, como a Libertadores, que é um grande desejo nosso”, finalizou.