Jogadores do Fluminense fizeram último treino antes de estreia pelo Campeonato CariocaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 13/01/2023 16:31

Único dos grandes que planeja utilizar titulares na estreia do Campeonato Carioca de 2023, o Fluminense joga neste sábado (14), às 16h contra o Resende, no Raulino de Oliveira. Foram duas semanas intensas de pré-temporada , com dois treinos por dia (exceção desta sexta-feira), e tempo ganho para trabalhos técnicos e táticos graças a um planejamento para que o elenco se apresentasse em melhores condições físicas.



Como tiveram praticamente dois meses de férias, os jogadores receberam da comissão técnica uma rotina de treinos físicos para serem feitos em janeiro. E eles tinham que dar retorno sobre essas atividades. Além disso, os exames médicos também foram antecipados.



Com isso, o elenco se apresentou no dia 2 de janeiro em um nível superior fisicamente, o que possibilitou a Fernando Diniz ganhar alguns períodos a mais de treinos técnicos e táticos, ao invés de trabalhos de condicionamento físico.



“Os jogadores estão de parabéns pelo profissionalismo que tiveram. Eles voltaram, de fato, muito bem, conseguiram cumprir tudo o que era necessário e chegaram em muito boas condições para a gente iniciar uma pré-temporada presencialmente muito forte”, afirmou o treinador em entrevista ao site do Fluminense.



Por isso, Fernando Diniz acredita ser possível já colocar o que tem de melhor contra o Resende, com exceção daqueles jogadores que ainda possam precisar de algum tempo a mais de preparação.



"Acho que estamos em condições de fazer um bom jogo. Respeito máximo ao Resende, que é uma equipe bem treinada, com o mesmo treinador há 3 anos. Então a gente sabe que tem que fazer o melhor para fazer um bom jogo em Volta Redonda”, completou.