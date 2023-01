Fernando Diniz - Marcelo Goncalves

Publicado 13/01/2023 09:30 | Atualizado 13/01/2023 09:49

Rio - O Fluminense encerrou as negociações com Vina, jogador do Ceará, e não deverá contratar nenhum jogador para a função de apoiador para a vaga de Nathan, que acabou voltando ao Atlético-MG. Porém, no elenco tricolor há alguns candidatos que podem executar a função e se tornarem opções para a reserva de Paulo Henrique Ganso.

Entre os jogadores mais experientes há um reforço para a atual temporada: o meia-atacante Lima. Ex-jogador do Ceará, ele já executou a função no próprio clube nordestino. Versátil, Lima, de 26 anos, pode ser escalado no setor, caso Fernando Diniz precise.

Outra opção seria Michel Araújo. O uruguaio, de 26 anos, atuou no setor em 2020. Porém, depois que retornou do futebol árabe sempre foi testado como atacante. De contrato renovado, o jogador poderá ter mais chance com Fernando Diniz em 2023.

Última contratação a chegar no Fluminense, Giovanni, de 20 anos, é uma aposta para a temporada. Com passagens por Santos e Ajax, o jogador é meia-atacante. Apesar de ter atuado mais pelos lados, o jovem já foi utilizado na função.

Além destes, Fernando Diniz poderá ampliar o espaço para jovens revelados em Xerém. Com 21 anos, o meia Yago Ferreira faz parte do elenco profissional e vem treinando com o grupo tricolor. Outra opção, ainda mais jovem, é Arthur, de 17 anos, que está disputando a Copa São Paulo, e poderá fazer parte do elenco profissional posteriormente.