Fluminense renovou o contrato de Jhon Arias até o fim de 2026Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/01/2023 13:51 | Atualizado 12/01/2023 13:52

Rio - O Fluminense acertou nesta quinta-feira (12) a renovação do contrato com meia Jhon Arias. Um dos destaques do time na última temporada, o jogador colombiano, de 25 anos, tinha contrato até dezembro de 2025 e estendeu o vínculo até agosto de 2026.

"Estou realmente muito feliz. Meu maior desejo é conquistar coisas importantes aqui no Fluminense, clube ao qual sou muito grato. Muito contente com o que estou vivendo, com o que o Fluminense representa para mim e para minha família", disse Arias ao site oficial do clube.

Jhon Arias foi contratado pelo Fluminense em agosto de 2021. O meia foi adquirido por 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação da época) junto ao Independiente Santa Fé, da Colômbia. Naquele ano, ele esteve em campo nas duas partidas contra o Flu, pela Libertadores.

No ano passado, Jhon Arias deixou a desconfiança dos primeiros meses e se tornou um dos pilares do Fluminense. De reserva a titular, disputou 62 jogos, marcou 16 gols e deu 17 assistências, sendo o segundo maior artilheiro e o principal garçom da equipe.

"Desejo que seja um 2023 cheio de sucesso e conquistas. Acho que tem sido muito importante tudo o que o clube vem fazendo, e daqui para frente é trabalhar muito e focar bastante, sempre orando e profetizando para que as coisas deem certo para nós", afirmou.

Além de renovar com Jhon Arias, o Fluminense já havia acertado a prorrogação dos contratos de Samuel Xavier, Manoel, David Braz, André, Ganso, Michael Araújo e Cano. O Tricolor ainda contratou Vitor Eudes, Vitor Mendes, Guga, Jorge, Lima, Giovanni Manson e Keno para 2023.