Keno concedeu a primeira coletiva como jogador do Fluminense nesta quinta-feira, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 12/01/2023 13:24

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense para a temporada, o atacante Keno foi contratado para suprir a saída das joias Luiz Henrique e Matheus Martins, além de aumentar a força ofensiva do time que teve um dos melhores ataques do país no ano passado. Em busca de novos ares e tentando deixar as lesões para trás, o jogador aceitou o desafio e revelou que a conversa com Fred e o interesse de Fernando Diniz foram determinantes para o acerto.

"Recebi uma proposta quando ele (Fernando Diniz) estava no São Paulo. Quando recebi a proposta (do Fluminense), não pensei duas vezes. Falei com o Fred, que disse que eu seria muito feliz, que o grupo é muito unido. Fiquei feliz quando o Diniz me ligou", disse Keno, que revelou os bastidores da conversa com o ex-jogador e, agora, dirigente Fred.

"Fred me ligou e eu nem sabia que era ele. Estava na rua e quando cheguei em casa retornei (a ligação). Foi uma conversa bem bacana. Ele falou sobre o Diniz e o grupo. Conversei com a minha esposa e depois conversei com ele: 'Fred, estou contigo e pode falar com o Diniz para contar comigo'. Tive outras propostas, mas dei minha palavra para o Fred para poder ir pro Fluminense e ser feliz", completou.

Keno, de 33 anos, foi contratado em definitivo junto ao Atlético-MG. O Fluminense pagou € 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões na cotação atual) para comprá-lo. No Galo, o jogador foi contratado a pedido do técnico Jorge Sampaoli, que tem um estilo de jogo semelhante de Fernando Diniz. O atacante fez uma comparação entre os treinadores e destacou a intensidade do atual comandante.

"Características praticamente iguais. Mas o trabalho do Diniz é mais interessante. É marcação pressão, correndo o tempo inteiro e muita intensidade. É diferente do Sampaoli. Diniz é muito intenso. O que estou passando esse ano na pré-temporada, nunca passei. Acho que vou ser muito feliz esse ano porque o trabalho do Diniz é muito diferente", afirmou.

O novo reforço tricolor também comentou sobre a expectativa de jogar ao lado de Ganso, Arias e Cano. Keno, que também comemora os gols fazendo o "L" em homenagem ao filho Lucas, assim como Cano homenageia o filho Lorenzo, vive a expectativa de repetir o gesto com os novos companheiros.

"Joguei contra o Fluminense no ano passado e é difícil marcar o Cano e Arias porque se movimentam muito, além da qualidade do Ganso. Cano é muito versátil, finaliza com um ou dois toques. Vai ser maravilhoso comemoramos juntos fazendo o L. Faço isso por causa do meu filho (Lucas), ele pedia. Vamos nos ajudar para fazer gols e poder comemorarmos juntos", contou o jogador, que tenta deixar para trás as lesões.

"Em 2021 foi um ano maravilhoso. No final de setembro sofri uma lesão e não fui muito feliz em 2022 por causa das lesões. Fui abaixo e isso acontece com os jogadores que jogam em velocidade. Mas temos que esquecer isso e deixar as lesões para trás. Vou me cuidar mais, focar para não ter mais lesões e ajudar o Fluminense", finalizou.