Volante chileno Felipe Ogaz, de 19 anos, chamou a atenção e o Fluminense contratou - Lenardo Brasil/Fluminense

Publicado 11/01/2023 09:29

O Fluminense acertou na terça-feira (10) a contratação por empréstimo de um ano dos chilenos Felipe Ogaz e Nicolás Matamoros. Os dois jovens do O'higgins, do Chile, reforçarão a equipe sub-20.



Os dois jogadores chamaram a atenção durante a Copa Xerém Sub-20. Eles têm passagens pela seleção chilena de base e também tiveram oportunidades nas equipes profissionais do O'higgins.

Se forem aprovados, podem assinar contrato mais longo, já que no acordo entre os clubes há a opção de compra.



"Temos feito um trabalho de observação na América Latina e esses dois jogadores já estavam no nosso radar. A participação deles na Copa Xerém nos possibilitou acompanhar mais de perto e nos dar segurança para trazer os jogadores", explicou o diretor executivo da Base, Antônio Garcia, ao site oficial do Fluminense.

O volante chileno Nicolás Matamoros, de 19 anos, foi contratado pelo Fluminense Leonardo Brasil/Fluminense

O volante Felipe Ogaz, de 19 anos, fez parte do time campeão chileno sub-18, em 2021, e no ano passado foi promovido ao time profissional.

Já o meia Nicolás Matamoros foi eleito o destaque da Copa Xerém Sub-20 e chegou a treinar com a seleção principal de seu país durante o período pré-Copa do Mundo do Catar, em 2022.

"Estamos sempre mapeando e monitorando os jovens jogadores de fora do Brasil. Normalmente vemos os atletas por vídeos em competições locais e nacionais de seus países e enviamos nossos observadores nas competições maiores, como a Libertadores Sub-20 e os Sul-Americanos, por exemplo. É um setor do clube que vem se desenvolvendo cada vez mais", disse o coordenador da captação da base do Fluminense, Carlos Cintra Júnior.