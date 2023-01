Vitor Eudes - Marcelo Goncalves/Fluminense

Vitor EudesMarcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 10/01/2023 17:54

Recém-chegado ao Fluminense, o goleiro Vitor Eudes falou com a imprensa no CT Carlos Castilho nesta terça-feira e falou sobre o dono da posição no Tricolor, o veterano Fábio. Ex-companheiro do atleta nos tempos de Cruzeiro, o reforço do time de Diniz disse que aprendeu muito com o colega.



"Eu fiquei um ano e meio na transição antes de subir. Não só o Fábio, como o Rafael também, eles me ajudaram bastante. Goleiro aprende todos os dias e estar aprendendo com o Fábio é muito bom", afirmou.



Vitor Eudes falou que é importante ter sequência de jogos e contou como estava em Portugal até chegar ao Fluminense. Segundo o goleiro, ele está preparado para quando aparecer a oportunidade.



"Creio que metade do trabalho do goleiro é a sequência de jogos, e nesta temporada eu fiz 30 jogos. Estou me esforçando bastante para quando chegar a oportunidade eu estar preparado. A gente sabe da responsabilidade que é defender o Fluminense. Não torço para que nada aconteça, mas estou preparado caso a oportunidade apareça."



CONFIRA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA



Teve conversa com o Fábio antes de vir? "O Fábio é um cara que eu criei uma relação de amizade. A gente não se falou, conversamos bem pouco, mas acabou que a gente não se falou antes."



Jogo com os pés: "O Diniz cobra bastante da gente, isso ainda é um tabu no futebol. O bom de trabalhar com um profissional como ele é que ele dá confiança de jogar com os pés cada vez mais."