Jorge usará a camisa 6 no Fluminense - Foto: Mailson Santana/FFC

Jorge usará a camisa 6 no FluminenseFoto: Mailson Santana/FFC

Publicado 10/01/2023 16:19

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense para a temporada, o lateral Jorge está liberado para fazer sua estreia. Na tarde desta terça-feira, o jogador teve seu nome publicado no BID da CBF e está regularizado para vestir a camisa tricolor.

Com isso, Jorge poderá fazer sua primeira partida pelo Fluminense no próximo sábado, contra o Resende, no Raulino de Oliveira, na estreia do Campeonato Carioca. No entanto, até o momento, Fernando Diniz não confirmou o time que mandará a campo.

Jorge foi contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Palmeiras. Em 2022, ele disputou 24 jogos do Alviverde, sendo nove no Brasileirão. Revelado no Flamengo, ele também já teve passagens pelo Mônaco (FRA), Porto (POR), Basel (SUI) e Santos.



Além de Jorge, o Fluminense já contratou outros seis jogadores: o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o lateral-direito Guga, os meias Lima e Giovanni Manson, e o atacante Keno. O clube ainda negocia a contratação do meia-atacante Vina, do Ceará.