Jorge foi contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, por uma temporada - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/01/2023 15:04

Rio - Um dos principais reforços do Fluminense para 2023, o lateral-esquerdo Jorge concedeu a sua primeira entrevista coletiva com a camisa tricolor, nesta terça-feira (10), no CT Carlos Castilho. O jogador, de 26 anos, destacou a intensidade na primeira semana de treinamentos na pré-temporada, revelou conversas com Fernando Diniz e elogiou o treinador.

"Ele (Fernando Diniz) cobra bastante intensidade nos treinos. Conversa bastante, pede para correr muito e para saber que dentro de uma equipe de qualidade como o Fluminense precisamos nos dedicar muito. Se a gente colocar (a intensidade) dentro de campo a cada jogo, podemos conquistas muitas coisas", disse o jogador, que destacou o diferencial dos treinos.

"Gosta de muita movimentação. Às vezes estou na lateral, busco a bola pelo meio e depois estou na ponta. É importante essa movimentação, até para confundir o adversário. Com o Diniz não tem isso (posição fixa). Todos somos um só. O futebol hoje em dia não tem posição exata para cada um", completou.

A lateral esquerda foi o maior problema do Fluminense em 2022. Cristiano e Pineida não conseguiram se firmar, e restou ao técnico Fernando Diniz buscar soluções alternativas, como as improvisações de Caio Paulista, Yago Felipe, Calegari e Alexsander. Contratado para resolver a dor de cabeça, Jorge está ciente da pressão e promete muita dedicação para corresponder a expectativa.

"Sei da pressão que vai ser. A competição em cada treinamento está sendo muito boa. Sempre coloquei na cabeça que sou meu maior adversário e tenho que me cobrar a cada treino. Sei que a pressão é enorme, mas vou entrar em campo sabendo que tenho companheiros para jogar na posição. Diniz já deixou claro que não tem posição fixa", finalizou.

Jorge foi contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Palmeiras. Em 2022, ele disputou 24 jogos do Alviverde, sendo nove no Brasileirão. Revelado no Flamengo, ele também já teve passagens pelo Mônaco (FRA), Porto (POR), Basel (SUI) e Santos.

Além de Jorge, o Fluminense já contratou outros seis jogadores: o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o lateral-direito Guga, os meias Lima e Giovanni Manson, e o atacante Keno. O clube ainda negocia a contratação do meia-atacante Vina, do Ceará.