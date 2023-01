Vina - Divulgação Ceará

Publicado 09/01/2023 10:00 | Atualizado 09/01/2023 10:03

Rio - Desejo do Fluminense para a temporada de 2023, o meia-atacante Vina, de 31 anos, não deverá enfrentar dificuldades do Ceará para ser liberado. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o clube carioca tem boas chances de avançar na negociação, nesta segunda-feira, dependendo do aval de Fernando Diniz.

Vina tem um salário considerado muito alto pelo clube cearense que irá disputar a Série B em 2023. Porém, o Ceará deverá pedir alguma compensação financeira ao Fluminense. O desejo da equipe nordestina é um negócio em definitivo, porém, um empréstimo não está descartado.

A intenção de Vina e seu empresário, André Cury, é retornar ao Fluminense, clube que defendeu em 2015. A situação de incômodo com Mário Bittencourt, atual presidente do clube, que na ocasião era vice de futebol, na saída do jogador na passagem anterior já está totalmente superada.

Além do Fluminense e do Ceará, Vina já defendeu outros clubes importantes do futebol brasileiro como Bahia, Atlético-MG, Athletico-PR e Coritiba.