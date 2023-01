Alan esteve na campanha do Fluminense no vice-campeonato da Libertadores de 2008 - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Alan esteve na campanha do Fluminense no vice-campeonato da Libertadores de 2008Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 07/01/2023 11:30 | Atualizado 07/01/2023 11:32

Rio - Único remanescente da equipe vice-campeã da Libertadores de 2008, o meia Alan terá a oportunidade de disputar a Libertadores pelo Fluminense mais uma vez. Neste ano, o clube das Laranjeiras voltará a jogar a competição com o apoio de sua torcida no Maracanã pela primeira vez desde a derrota para a LDU. Em entrevista ao "GE", o jogador destacou a alegria em voltar a disputar a Libertadores.

"O clube voltará a jogar a Libertadores no Maracanã com a torcida pela primeira vez justamente desde 2008, e lembro que o que mais nos empurrou naquela campanha foi justamente o torcedor, as festas que faziam. Então contamos muito com isso para que possamos fazer uma grande campanha e levar esse título para as Laranjeiras", destacou.

Alan relembrou o vice-campeonato de 2008. Na época, com apenas 18 anos, o meio-campista entrou em apenas um jogo da campanha daquele ano.

"Aquela Libertadores de 2008 é algo que até hoje não é bem digerido. Uma campanha épica, decidindo em casa, mas que não teve o final que a gente gostaria. E está entalada na garganta. É um torneio que o Fluminense merece conquistar pela sua grandeza, e sabemos da obsessão de todos por isso", destacou o meia.

Alan deixou o Fluminense em 2010, para defender o Red Bull Salzburg, da Áustria. Depois, o jogador vestiu a camisa de três clubes chineses: Guangzhou Evergrande, Tianjin Tianhai e Beijing Guoan. No ano passado, o meio-campista acertou o retorno para seu clube formador.