Fernando Diniz irá para a sua terceira temporada no comando do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 07/01/2023 07:00

Rio - O Fluminense se reapresentou nesta semana para a pré-temporada de 2023 e foi surpreendido com a notícia de que o meia Nathan decidiu retornar ao Atlético-MG. Apesar do acerto entre os clubes, o jogador rejeitou um novo empréstimo ao clube carioca, mesmo fora dos planos da equipe mineira. Com isso, o Tricolor terá que ir ao mercado para preencher a vaga.

Nathan estava nos planos do técnico Fernando Diniz. Inicialmente, o Fluminense não planejava manter o jogador, já que o Atlético-MG desejava apenas vendê-lo. Entretanto, o Galo mudou de ideia após uma conversa com o treinador Eduardo Coudet e aceitou emprestá-lo novamente. O meia, no entanto, sumiu no dia da representação tricolor.

Em 2022, Nathan chegou com status de titular, mas não correspondeu a expectativa e perdeu espaço para Ganso e Arias - que começaram a temporada entre os reservas. Ele disputou 38 dos 71 jogos, sendo 13 como titular, marcou apenas três gols e deu duas assistências. Ele foi o terceiro reserva mais utilizado no ano, atrás de Felipe Melo e Willian Bigode.

A saída de Nathan, por outro lado, economizou cerca de R$ 7 milhões aos cofres do Fluminense. O clube, agora, tem dinheiro para investir em um novo reforço. Internamente, o salário do jogador era considerado alto e acredita-se que com este valor dê para contratar alguém que dê mais retorno dentro de campo. O scout do clube, inclusive, já tem nomes sendo monitorados.

Nos próximos dias, o técnico Fernando Diniz participará de uma reunião com a diretoria tricolor para definir os próximos passos. O departamento de scout aguarda o aval do treinador para avançar para a parte de negociação. O meia Lorenzo Faravelli, destaque do Independiente del Valle, do Equador, foi oferecido, mas o Flu rejeitou inicialmente. Agora, o Tricolor pode voltar a carga máxima pelo jogador.

Em meio a isso, a saída de Nathan pode significar mais chances para Yago Felipe, Michel Araújo, Giovanni Manson e Lima - estes dois últimos recém-contratados. Além disso, jogadores recém-promovidos da base como Alexsander e Yago Ferreira, filho do ex-jogador Iranildo, também podem receber oportunidades.

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no dia 14 de janeiro, contra o Resende, às 16h (de Brasília), em Volta Redonda. A diretoria tricolor negocia com o Resende, mandante da partida, para levar o jogo para o Maracanã.