Martinelli - Marcelo Goncalves / Fluminense

Martinelli Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/01/2023 12:13

Desde a saída de Nonato, no meio da temporada de 2022, o Fluminense estava sem o camisa 8. Foi a chance de Martinelli herdá-la para 2023.



O volante, que no ano passado usou o 38, celebrou poder voltar a vestir o número, muito utilizado nos tempos de Xerém.



"É um número muito especial para mim, comecei jogando com ele na base. Fiquei muito feliz quando surgiu a oportunidade. Quando me perguntaram se eu queria usar a camisa 8, eu falei que era claro que sim. É um orgulho e espero representar o Fluminense da melhor maneira”, disse ao site oficial do Fluminense.

Após amargar um período complicado, entre o fim de 2021 e o primeiro semestre de 2022, Martinelli se firmou como titular do meio de campo tricolor no segundo semestre e terminou a temporada passa em alta.



Ele espera manter o nível e garante que o Fluminense estará melhor em 2023.

"Nós sabemos que terminamos 2022 muito bem, pelo que construímos. Mas acredito que chegaremos muito mais fortes neste ano de 2023, em busca de títulos na temporada", afirmou.